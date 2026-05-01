Фицо сообщил, что в ЕС задают вопросы о его беседах с Путиным

БРАТИСЛАВА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в Евросоюзе интересуются подробностями его разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава правительства рассказал в беседе со студентами, фрагмент видеозаписи был опубликован в Telegram-канале Clash Report.

«Я встречаюсь с Путиным, все меня критикуют, а когда я возвращаюсь, все в кулуарах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал», — заявил Фицо.

Премьер задался вопросом, почему бы Брюсселю в таком случае не вести диалог с Москвой самостоятельно.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше