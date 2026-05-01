В ООН предрекли опасную «спираль» при возобновлении ядерных испытаний

Если крупные державы начнут испытывать ядерное оружие, другие страны последуют их примеру, предупредили в ООН. Россия не будет нарушать обязательства не проводить ядерные испытания, сообщал Кремль.

Источник: РБК

Глава Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд предупредил о риске возобновления ядерных испытаний в мире в случае, если США, Россия или другие страны пойдут на такой шаг. Об этом он заявил на брифинге в ООН, сообщает Associated Press.

«Это спираль, которую мы не хотим видеть запущенной, потому что ее может оказаться невозможно остановить», — сказал Флойд.

Он напомнил, что с момента открытия к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году их число резко сократилось: если ранее в мире было проведено более 2 тыс. испытаний, то с тех пор — менее десяти, включая шесть, проведенных КНДР.

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой и вводит запрет на подземные взрывы. Участники соглашения обязуются не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». Документ открыли к подписанию в 1996 году.

Договор до сих пор не вступил в силу, поскольку не ратифицирован рядом стран. США, Китай, Иран, Египет и Израиль подписали документ, но не утвердили его, тогда как Индия, Пакистан и КНДР не присоединились к нему. Россия ратифицировала договор, но отозвала ратификацию в 2023 году.

Флойд заявил о необходимости совместной ратификации соглашения США, Китаем и Россией. Он также отметил, что международная система мониторинга способна фиксировать ядерные испытания в любой точке мира. Если какое-либо государство проведет ядерные испытания, «об этом станет известно всем», подчеркнул Флойд.

В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что поручил военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия на равной основе с другими странами, не уточнив, идет ли речь о ядерных взрывах или проверке средств доставки. Позже министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт уточнил, что речь не будет идти о подземных ядерных испытаниях.

Заявление Трампа последовало после российских испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.

В Кремле заявили, что Россия не планирует возобновлять ядерные испытания, но будет сохранять паритет в случае аналогичных шагов со стороны США, отмечая, что ни Россия, ни Китай сейчас таких испытаний не проводят. «Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать», — сказали в Кремле.

В середине ноября 2025 года посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что Москва пока не получила от Вашингтона официальных разъяснений по позиции США относительно ядерных испытаний.

