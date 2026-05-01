Рустам Минниханов: Татарстан внес большой вклад в Великую Победу

Минниханов отметил, что на следующей неделе страна будет отмечать 81-ю годовщину Победы. Ценой невероятных усилий деды и прадеды одержали победу в самой кровопролитной войне в истории, напомнил Минниханов. На фронт ушли 700 тыс. татарстанцев, больше половины из них не вернулись. 353 жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза. С самого начала войны предприятия Татарстана и сельчане активно включились в выполнение военных заказов и обеспечение фронта всем необходимым, добавил Раис РТ.