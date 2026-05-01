Вывозить золото в слитках тяжелее 100 граммов разрешено из Владивостока с 1 мая

При себе нужно иметь специальное заключение Федеральной пробирной палаты.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная таможенная служба России напоминает: с 1 мая 2026 года вступил в силу указ президента, который запрещает физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и компаниям вывозить из страны золото в слитках общим весом более 100 граммов. Однако из этого правила есть несколько исключений, главное из которых касается специальных пунктов пропуска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Вывоз разрешен, только если он происходит через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково в Москве и Кневичи во Владивостоке. При этом обязательно нужно иметь специальное заключение Федеральной пробирной палаты. Это правило действует как для поездок в страны ЕАЭС, так и для вывоза в государства, не входящие в союз. Юридические лица и предприниматели могут вывозить золото и в ином порядке, предусмотренном отдельным приложением к решению коллегии Евразийской экономической комиссии.

«Для получения заключения заявитель или его уполномоченный представитель направляет в Федеральную пробирную палату заявление», — пояснили в ФТС.

Порядок выдачи таких заключений утвержден постановлением правительства от 23 апреля 2026 года.