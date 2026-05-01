Вывозить золото в слитках тяжелее 100 граммов разрешено из Владивостока с 1 мая

Вывоз разрешен, только если он происходит через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково в Москве и Кневичи во Владивостоке. При этом обязательно нужно иметь специальное заключение Федеральной пробирной палаты. Это правило действует как для поездок в страны ЕАЭС, так и для вывоза в государства, не входящие в союз. Юридические лица и предприниматели могут вывозить золото и в ином порядке, предусмотренном отдельным приложением к решению коллегии Евразийской экономической комиссии.