Источник: сербские и боснийские компании поставляют Украине военные товары

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Осведомленный источник сообщил РИА Новости о продолжающихся поставках из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения.

Источник: Reuters

«Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведённой на предприятиях ВПК этих балканских стран», — сказал он.

По его словам, «несмотря на то, что власти Сербии установили официальный запрет на экспорт и транзит ПВН, сербские компании изыскивают новые возможности для обхода этих ограничений». «Показательно, что ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки», — добавил он.

Источник предположил, что, «очевидно, они приходят к выводу, что эти меры носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия».

«Для обхода ограничений экспорт осуществляется в форме поставок комплектующих, из которых уже в третьих странах собирается готовая продукция», — рассказал он.

«В частности, речь идёт о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 мм для РСЗО “Град”. В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая 5 тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки», — поделился он.

Источник добавил, что «словенская фирма берётся обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени министерства обороны Польши».

СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого президент Сербии Александр Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.

Россия считает, что сохраняет силу понимания с Сербией насчет попадания сербского оружия в распоряжение киевского режима, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

