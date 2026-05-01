«Уделите этому особое внимание». Лукашенко жестко предупредил чиновников прямо в поле

1 мая, во время рабочей поездки в Минский район, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о необходимости поддерживать производство качественной техники, пишет БелТА.
— Упаси Господь, у вас будет некачественная техника. Техника должна быть качественная. Уделите этому особое внимание, — сказал Лукашенко.
Напомним, что президент Беларуси приехал в поле на испытания «чудо-трактора», который ранее просил сделать. Александр Лукашенко подчеркнул, что технику МТЗ должны покупать именно из-за хорошего качества:
— Опуститься мы не можем. Это наш бренд.
Говоря о качестве, он отметил:
— Гарантия — минимум 5 лет. А потом и шесть, и семь. Будем потихоньку поднимать. Четко должно быть разграничение. Если фильтр вовремя не заменили (в эксплуатирующей организации. — Ред.), еще что-то — будьте добры, платите. Но если они не виноваты, если двигатель заклинило или трансмиссия полетела — меняйте за счет завода.