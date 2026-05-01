Макрон оценил шутку Карла III на ужине с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил шутку британского короля Карла III, произнесенную на торжественном ужине во время государственного визита монарха в США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

Уточняется, что король обыграл недавние слова Трампа о том, что без помощи Америки в Европе все говорили бы по-немецки и немного по-японски. Карл III подчеркнул:

«Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски».

На эти слова Макрон написал в соцсети: «Это было бы шикарно».

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 мая посетит Гюмри — второй по величине город Армении.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше