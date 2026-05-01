FT рассказала об «обрушении» второго президентства Трампа

«Он делает эти возмутительные, захватывающие заголовки, привлекающие внимание, ориентированные на контент вещи, но когда мы обращаем внимание на экономические показатели, они оказываются ничуть не лучше», — признал бывший чиновник администрации Трампа, близкий к Белому дому. По его мнению, нынешней администрации необходимо «найти позитивную точку опоры, а сейчас у них ее просто нет».
FT пишет, что помощники президента США продолжают выражать уверенность в его лидерских качествах и достоинствах его политики. Однако некоторые республиканцы считают, что Трамп отдалился от проблем простых американцев и сейчас не существует того, кто мог бы помешать ему совершать элементарные политические ошибки.
Во время первого президентского срока Трампа подчиненные президента пытались «предотвратить собственные ошибки», но теперь «кажется, что они почти способствуют их достижению», уверен источник FT.
«Мы наблюдаем, как на наших глазах рушится второй срок Трампа», — сказал историк президентства Дуглас Бринкли. Он отметил, что президент США утрачивает поддержку важнейших групп населения, которые обеспечили ему победу в 2024 году, из-за разочарования. Бринкли добавил, что американцы все чаще задаются вопросом: «Кто такой Дональд Трамп на самом деле? И нужен ли нам этот шоумен?».
Газета отмечает, что попытки президента продемонстрировать свою уверенность спустя 16 месяцев после начала срока с обещанием подарить Америке «золотой век» все чаще терпят неудачу. Трамп испытывает давление из-за войны в Иране, которая привела к росту цен на бензин, несмотря на то что в ходе выборов он обещал отказаться от иностранного военного вмешательства и борьбу с инфляцией.
Помимо этого, Трамп начал «нападки» на папу Льва XIV и публиковал изображения с собой в качестве религиозного деятеля.
FT пишет, что если Ормузский пролив не откроется в ближайшее время, то Трампу придется смириться с высокими ценами на нефть, за что он неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена. Война в Иране также ослабила его попытки представить себя смелым государственным деятелем — образ, к которому он стремился на протяжении всего своего второго срока.
«Из-за того, что Трамп был сбит с толку в Ормузском проливе и у него не было по-настоящему сильных позиций в Иране, он казался импульсивным и слабым. Он не производит впечатления президента, который создает новый геополитический миропорядок», — сказал Бринкли.
Несмотря на то что Трамп вызывал сочувствие в связи с очередным покушением на его жизнь, произошедшим в ночь на 26 апреля, он использовал это событие, чтобы снова заявить о необходимости строительства бального зала в Белом доме.
По данным RealClearPolitics, лишь 41% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 57% не одобряют.
Некоторые политические аналитики считают, что в ноябре республиканцы потеряют контроль над палатой представителей, а возможно, и над сенатом.
«Трампа избрали, чтобы он сделал две вещи. Во-первых, навел порядок на границе, что и было сделано, а во-вторых, снизил цены. Он этого не сделал и даже больше не говорит об этом, разве что заявляет избирателям, что они никогда еще не были так богаты и счастливы, но избиратели в это не верят и не чувствуют этого», — заявил стратег Республиканской партии Дуг Хейе.