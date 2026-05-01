Медведев посетил Национальный медцентр имени Алмазова в Петербурге

Зампред Совбеза в ходе визита ознакомился с работой отделения интенсивной терапии патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии.
Помимо этого, Медведев посетил ситуационный центр учреждения, где в том числе развернут телемедицинский центр, который взаимодействует с регионами России для консультативной поддержи ведения самых сложных пациентов. Как отметили в медучреждении, за 2025 год было проведено более 20 тысяч консультаций. Также Медведев ознакомился с работой аналитического и командного центров.
Кроме того, зампред Совбеза посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1600 хирургических вмешательств при патологии аорты и периферических артериях.
Зампред Совбеза приехал в центр вместе с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, вице-премьером Татьяной Голиковой, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, а также полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей.
Медицинский центр выступает флагманом трансляционной медицины, где передовые разработки институтов молекулярной биологии, генетики и экспериментальной медицины мгновенно внедряются в клиническую практику. Развитие учреждения — результат реализации Народной программы партии.