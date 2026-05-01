Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев оценил ситуацию с детскими садами и ясельными группами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Проблема нехватки детских садов и ясельных групп в России сохраняется, несмотря на предпринимаемые меры, это подтверждает желание россиян заводить детей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

В пятницу Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.

«В чем позитив? Мы как бы ее (проблему нехватки детских садов — ред.) решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то, естественно, более высокий уровень рождаемости, где-то — меньше, но, тем не менее, нам все время приходится до определенных уровней ее (сеть детских садов — ред.) подтягивать. И это очень хорошо», — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» отметил, что в какой-то момент у властей было впечатление, что с вложением определенных средств проблема с детскими садами «лет на 10−15» будет решена, но этот прогноз не оправдался.

«Сеть детских садов и ясель — это такой важнейший индикатор желания людей обзаводиться семьей и детьми. И мы, конечно, обязательно это (работу по расширению сети детских садов — ред.) продолжим», — добавил он.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что свой вклад в работу по расширению сети детских садов и ясельных групп должен вносить и бизнес. Корпоративные ясельные группы, по его мнению, позволяют компаниям удерживать хороших работников.

