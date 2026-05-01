Медведев оценил ситуацию с детскими садами и ясельными группами

«В чем позитив? Мы как бы ее (проблему нехватки детских садов — ред.) решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то, естественно, более высокий уровень рождаемости, где-то — меньше, но, тем не менее, нам все время приходится до определенных уровней ее (сеть детских садов — ред.) подтягивать. И это очень хорошо», — сказал Медведев.