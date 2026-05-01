FT: Зеленскому пришлось услышать «горькую правду» о вступлении Украины в ЕС

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. На недавнем саммите ЕС на Кипре европейские лидеры попытались умерить ожидания Владимира Зеленского на счет вступления Украины в ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Ему пришлось выслушать довольно жесткую правду. Это не будет так просто, как он думает», — сказал собеседник газеты.

Европейские дипломаты подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах. Они также обращают внимание на то, что усилия страны по проведению реформ ослабли, особенно в ключевых сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. При этом Киев сопротивляется требованиям ЕС поднять налоги на бизнес в качестве условия выделения ему части согласованного финансирования в размере €90 млрд. «Их внутренние реформы заглохли. Это нехорошо, и все это знают», — сообщил источник издания.

В Брюсселе подчеркивают, что с прекращением прямой военной и финансовой поддержки со стороны США Евросоюз теперь стал для Украины самым важным партнером. «Мы единственные друзья, которые у него есть, так что ему, возможно, лучше держать свой рот закрытым», — сказал собеседник газеты.

