FT: Зеленскому пришлось услышать «горькую правду» о вступлении Украины в ЕС

Европейские дипломаты подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться основанным на заслугах. Они также обращают внимание на то, что усилия страны по проведению реформ ослабли, особенно в ключевых сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. При этом Киев сопротивляется требованиям ЕС поднять налоги на бизнес в качестве условия выделения ему части согласованного финансирования в размере €90 млрд. «Их внутренние реформы заглохли. Это нехорошо, и все это знают», — сообщил источник издания.