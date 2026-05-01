ТАСС и РИА Новости сообщили, что предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на запрет. Источник агентств отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальным и для их обхода используют смеху доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. О ней еще в прошлом году заявляли в Службе внешней разведки РФ. Тогда президент Сербии Александар Вучич говорил, что часть утверждений СВР не соответствует действительности, и обещал, что за сделками будут тщательнее следить.