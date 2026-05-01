США пригрозили санкциями платящим Ирану за проход через Ормузский пролив

США пригрозили санкциями тем, кто будет платить Ирану за транзит через Ормузский пролив, сообщение было опубликовано пресс-службой управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
В сообщении отмечается, что OFAC осведомлен об угрозах со стороны Ирана в отношении судов и о требованиях платить за проход через международный Ормузский пролив. Данные требования могут включать в себя несколько вариантов оплаты, в том числе фиатной валютой, цифровыми активами и др.
«Гражданам США и иностранным организациям, принадлежащим или контролируемым США, как правило, запрещено в соответствии с санкциями США осуществлять сделки с правительством Ирана, в том числе предоставлять или получать услуги, за исключением случаев, когда OFAC делает исключение или дает разрешение», — заявили в пресс-службе.
Санкции США также запрещают американцам проводить сделки с КСИР, который находится под санкциями и признан Вашингтоном иностранной террористической организацией. Помимо этого, американцам запрещено взаимодействовать с иранскими биржами.
В случае проведения сделок с правительством Ирана и КСИР, под санкции могут попасть и граждане других государств, не только США. Также иностранцев могут привлечь к уголовной ответственности, в случае, если их платежи приведут к нарушению санкций гражданами США и финансовыми учреждениями.
Отдельно отмечается, что организации, чьи суда заходят в иранские порты, рискуют попасть под санкции в соответствии с санкционными режимами, направленными против судоходного сектора и портов Ирана. «OFAC продолжит агрессивно воздействовать на основные приносящие доход Ирану секторы, в частности на нефтяной и нефтехимический секторы», — заявили в пресс-службе.
В марте Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, организовав «безопасный коридор» для одобренных перевозчиков. По данным Lloyd’s List, один из операторов заплатил около $2 млн за транзит своего танкера.
8 апреля представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни сообщил, что Иран начнет требовать от судоходных компаний платить по $1 за каждый баррель нефти на танкерах, проходящих через Ормузский пролив на время перемирия с США. Оплата будет производиться в биткоинах, что позволит скрыть транзакции и избежать риска санкций для судовладельцев.
Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива 12 апреля на фоне провала переговоров в Исламабаде. «Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал Трамп. Действовать она начала уже на следующий день, 13 апреля.
В ответ Тегеран заявил, что попытки Вашингтона блокировать водную артерию «обречены на провал».
22 апреля Трамп заявил, что США и Иран не смогут заключить сделку, если Вашингтон снимет блокаду с Ормузского пролива. «Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт, они хотят, чтобы он был открыт, чтобы они могли зарабатывать $500 млн в день», — сказал он.
Неделю спустя иранский телеканал Press TV сообщил, что Иран предпримет «беспрецедентные действия» в ответ на морскую блокаду со стороны США. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранское правительство признало собственный коллапс и попросило его открыть Ормузский пролив.