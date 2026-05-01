Власти Ирана назвали Ормузский пролив своей «атомной бомбой»

Ормузский пролив — «атомная бомба» Ирана, заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) исламской республики Али Никзад. Он назвал обогащение урана до 60% «символом научного достоинства и мощи Ирана».

Ормузский пролив — «атомная бомба» Ирана, заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) исламской республики Али Никзад. Он назвал обогащение урана до 60% «символом научного достоинства и мощи Ирана».

«Ормузский пролив — это не международный водный путь, это естественное право Ирана и его атомная бомба, и мы твердо и непреклонно придерживаемся этой законной позиции», — сказал господин Никзад (цитата по Tasnim). Он считает, что судоходство в морском коридоре не должно возвращаться в довоенное состояние.

Судоходство в Ормузском проливе ограничено из-за конфликта на Ближнем Востоке. Иран начал взимать плату за проход судов через морской коридор. На переговорах в Исламабаде 11 апреля США и Иран не пришли к соглашению по вопросам судоходства. США заблокировали иранские порты. Иран, в свою очередь, продолжил блокаду Ормузского пролива.

