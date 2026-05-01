США ввели антииранские санкции против 6 лиц, 21 организации и танкера

Ранее США ввели новые санкции против 17 физических лиц и 18 компаний, участвовавших в схемах по перемещению иранских средств в обход ограничений. В список попали 16 граждан Ирана, один гражданин Филиппин, а также компании из Ирана, Гонконга и Великобритании. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что «теневая» банковская система Ирана остаётся основным источником финансирования его вооружённых сил.