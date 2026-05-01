Reuters узнал, что США закрывают миссию в секторе Газа

Как передает Reuters, с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе погибли более 800 палестинцев и четверо израильских солдат. Большинство из двух миллионов жителей анклава были вынуждены покинуть свои дома. Израиль продолжает блокировать ввоз товаров двойного назначения, в том числе опор для палаток и тяжелой техники для расчистки завалов.