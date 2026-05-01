Reuters узнал, что США закрывают миссию в секторе Газа

Решение связано с тем, что план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию зашел в тупик. Среди причин — продолжающиеся израильские атаки после заключения перемирия и отказ ХАМАС сложить оружие.
Функции CMCC передадут Международной стабилизационной группе под командованием США. Американское военное присутствие сократится со 190 до 40 человек, а на смену военным придут гражданские специалисты из других стран. Центр, вероятно, переименуют в Международный центр поддержки Газы. При этом дипломаты сомневаются, что реорганизация изменит ситуацию на местах.
Как передает Reuters, с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе погибли более 800 палестинцев и четверо израильских солдат. Большинство из двух миллионов жителей анклава были вынуждены покинуть свои дома. Израиль продолжает блокировать ввоз товаров двойного назначения, в том числе опор для палаток и тяжелой техники для расчистки завалов.
Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что администрация Дональда Трампа планирует возвести на юге сектора Газа военную базу площадью около 140 га, которая станет оперативным центром для Международных стабилизационных сил (ISF). По данным газеты, объект будет рассчитан на размещение 5 тыс. военнослужащих. База будет включать 26 бронированных сторожевых вышек на прицепах, стрельбище, бункеры, склад техники и по периметру окружен колючей проволокой.
