В аэропортах Сочи и Геленджика приостановили полеты

В аэропортах Сочи и Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: РБК

Ограничения на полеты также действуют в некоторых районах воздушного пространства Краснодарского края. В связи с этим Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов в аэропорту Краснодара.

Российские аэропорты регулярно вводят ограничительные меры на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Ранее Минобороны отчиталось, что в период с 8:00 по 17:00 силы ПВО перехватили 100 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областей, а также над Орловской, Смоленской и Тульской областями. Помимо этого, беспилотникики уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше