В аэропортах Сочи и Геленджика приостановили полеты

В аэропортах Сочи и Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения на полеты также действуют в некоторых районах воздушного пространства Краснодарского края. В связи с этим Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов в аэропорту Краснодара.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничительные меры на фоне угрозы ударов беспилотниками.
Ранее Минобороны отчиталось, что в период с 8:00 по 17:00 силы ПВО перехватили 100 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областей, а также над Орловской, Смоленской и Тульской областями. Помимо этого, беспилотникики уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.
