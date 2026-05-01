Аракчи: Иран готов вернуться за стол переговоров при изменении подхода США

Иран готов возобновить переговоры с США, если американская сторона изменит свой подход. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по итогам телефонных разговоров с коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана.

«[Исламская республика Иран] готова к продолжению переговорного процесса в случае изменения подхода, [основанного] на чрезмерных требованиях, угрожающей риторике и провокационных действиях американской стороны», — говорится в заявлении министра.

В конце апреля СМИ сообщали, что Тегеран передал Вашингтону собственный трёхступенчатый план переговоров, и если американцы согласятся на предложенные им гарантии, диалог перейдёт во вторую фазу. На этом этапе иранская сторона предлагает вместе с Оманом выработать обновлённый правовой статус для Ормузского пролива.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше