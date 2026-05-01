Аракчи: Иран готов вернуться за стол переговоров при изменении подхода США

«[Исламская республика Иран] готова к продолжению переговорного процесса в случае изменения подхода, [основанного] на чрезмерных требованиях, угрожающей риторике и провокационных действиях американской стороны», — говорится в заявлении министра.
В конце апреля СМИ сообщали, что Тегеран передал Вашингтону собственный трёхступенчатый план переговоров, и если американцы согласятся на предложенные им гарантии, диалог перейдёт во вторую фазу. На этом этапе иранская сторона предлагает вместе с Оманом выработать обновлённый правовой статус для Ормузского пролива.
