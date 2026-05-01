Трамп раскритиковал новое мирное предложение Ирана

«Они (власти Ирана.— “Ъ”) просят то, на что я не могу согласиться», — сказал господин Трамп журналистам у Белого дома (видео опубликовано на странице Fox News в соцсети Х). При этом, по его словам, иранская сторона «стремится к соглашению».
Президент США объяснил затягивание переговорного процесса тем, что власти Ирана «невероятно разобщены»: «Они не могут ладить друг с другом как лидеры. Они не знают, кто их лидер». «Посмотрим, как будут развиваться события», — добавил Дональд Трамп.
Между США и Ираном действует перемирие. Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров. На встрече в Исламабаде 11 апреля американская и иранская делегации не пришли к соглашению. США заблокировали иранские порты. Иран, в свою очередь, продолжил блокаду Ормузского пролива.