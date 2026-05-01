«А у нас будет свой “Орешник” — с гольфом и гамбургерами!»: США собрались вдарить по Ирану недоиспытанным чудо-оружием

В то время как дипломатические каналы между Вашингтоном и Тегераном входят в крутое пике, а переговоры зашли в тупик, американские военные, как пишет Responsible Statecraft (статью перевели ИноСМИ) рассматривают рискованный шаг. Речь идет о гипотетическом применении против Ирана первой гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. Проблема лишь в том, что это самое современное оружие, которое должно символизировать технологическое превосходство США, на самом деле может не сработать. Или, хуже того, дать критическую осечку в самый ответственный момент.
Сырая разработка под давлением обстоятельств.
Центральное командование США вынуждено искать новые варианты для сдерживания Ирана не от хорошей жизни. Согласно докладу Аналитического центра, запасы высокоточных ракет Precision Strike Missile подходят к концу, а существующие пусковые установки пришлось отвести за пределы их радиуса действия. Именно в этой логической дыре и появляется Dark Eagle как потенциальное «чудо-оружие».
Однако статус ракеты вызывает серьезные вопросы. Несмотря на несколько успешных тестов в 2024 году, программа разработки страдает от хронических «детских болезней». Испытания Dark Eagle неоднократно срывались. Причины — от банального низкого качества сборки до серьезных неполадок в работе пусковых установок. Неназванный представитель Министерства войны в беседе с Fox News обнадеживающе заявил о достижении «начальной боевой готовности». Но эта позиция разительно отличается от мнения независимого управления испытаний Пентагона. Там прямо заявляют: у них нет всей полноты данных об эффективности ракеты, и объективная оценка боевых качеств Dark Eagle не появится ранее начала 2027 года.
Авантюра или бюджетный трюк?
Запрос на развертывание ракеты совпал по времени с эскалацией риторики. Президент Дональд Трамп пообещал ужесточить блокаду иранского судоходства в Персидском заливе, на что Тегеран жестко ответил: переговоры возможны только после снятия осады. В этой напряженной ситуации решение положиться на ненадежное оружие выглядит, мягко говоря, опрометчиво.
Аналитики сходятся во мнении, что за этим стоят не только военные, но и финансовые причины. Старший научный сотрудник центра «Приоритеты обороны» Дженнифер Кавано назвала такие планы признаком того, что Пентагон «утратил перспективу». Она подчеркивает абсурдность ситуации: Иран не представляет экзистенциальной угрозы для США, а стоимость одной ракеты Dark Eagle достигает 41 миллиона долларов. Риторический вопрос эксперта звучит как приговор военной логике: есть ли в Иране цель, которая стоит таких денег?
Еще откровеннее высказалась аналитик Келли Грико. По ее мнению, поспешное развертывание еще не готовой ракеты против Ирана — это классический маркер бюджетных войн в Вашингтоне. «Ничто не скажет “Дайте денег” убедительнее первого применения», — написала она. Иными словами, сама идея использования Dark Eagle может быть мощным лоббистским инструментом, чтобы выбить дополнительные миллиарды на оборону в следующем финансовом году. Отправка «Темного орла» в бой — это не столько военная необходимость, сколько демонстрация «необходимости» продолжения программы перед конгрессом.
Между двух огней: Иран и неготовность.
Противостояние на Ближнем Востоке входит в опасную фазу. Авианосная группа «Джеральд Р. Форд» покинула регион, что объективно ослабляет американскую военную мощь в персидских водах. На этом фоне угроза применить гиперзвуковую ракету с сомнительной репутацией выглядит попыткой компенсировать недостаток сил блефом.
Однако ставки слишком высоки. Dark Eagle, которая еще не доказала свою надежность, может не только не достичь цели, но и упасть на старте, создав имиджевую катастрофу для Пентагона. Более того, даже если предположить успешный пуск, эскалация с применением столь дорогого и технологичного оружия может перевести конфликт в совершенно новую фазу, к которой США, судя по состоянию их ракетных арсеналов, не готовы. Получается, что единственный очевидный выигрыш от этой истории — это не победа над противником, а победа в борьбе за оборонный бюджет, что оставляет неприятный осадок цинизма за фасадом военной угрозы, резюмирует американское издание.
Трампа унизили: арабы хоронят доллар.
Цунами Судного дня: британцам объяснили, как их может покарать российский «Посейдон».
Гробы, гробы, очень много гробов: Вашингтон боится рассказывать, сколько американцев перемололо в иранской авантюре.
Четыре признака неизбежного: как Европа готовится к войне с Россией.
Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.