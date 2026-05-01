Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран передал Пакистану новый трёхэтапный план урегулирования конфликта с США

Тегеран передал Исламабаду новый план урегулирования конфликта с США и Израилем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Источник: Life.ru

«В четверг вечером, 30 апреля, Иран передал текст нового плана Пакистану в качестве посредника в переговорах с Соединёнными Штатами», — говорится в публикации.

По данным СМИ, речь идёт о трёхэтапной формуле. Первая фаза предусматривает прекращение войны и предоставление гарантий безопасности для Ирана и Ливана. На втором этапе стороны должны обсудить механизмы управления Ормузским проливом. И только после достижения согласия по этим двум пунктам возможен переход к третьему — обсуждению иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Иран предложил разблокировать Ормузский пролив и остановить боевые действия, а ядерные переговоры перенести на потом. Вашингтон такой вариант не устраивает.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
