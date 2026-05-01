Соловьев отказался извиниться перед Мелони за критику в ее адрес

Российский телеведущий Владимир Соловьев отказался принести извинения премьер-министру Италии Джорджи Мелони за критику в ее адрес. Об этом он заявил в интервью изданию Il Fatto Quotidiano.
«Если вы хотите начать игру в извинения, то начните первыми. Вы первыми начали говорить ужасные вещи о России, россиянах и нашем президенте», — отметил Соловьев.
Телеведущий подчеркнул, что оскорбительные высказывания в адрес российских представителей первыми начали допускать не итальянские журналисты, а политические лидеры. По словам Соловьева, никто из официальных лиц России не произнес даже процента того, что позволяли себе политики из Италии.
