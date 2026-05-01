Трамп высказал недовольство ответом Ирана на предложения о сделке

Ранее президент США Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом назвал неприемлемым и опасным вариант наземной операции в Иране, предупредив о крайне пагубных последствиях для всего международного сообщества. Помощник лидера Юрий Ушаков пояснил: Путин предупредил, что повторное применение силы США и Израилем, особенно если дело дойдёт до наземной операции, обернётся тяжелейшими последствиями для всех — от Ирана и соседних стран до глобальной безопасности в целом.