Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высказал недовольство ответом Ирана на предложения о сделке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не устраивает ответ Тегерана на предложения по сделке. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Они хотят заключить сделку, но я этим не удовлетворён», — заявил хозяин Белого дома.

Трамп также выразил сомнение, что Иран в принципе готов согласиться на все требования США. По его словам, несмотря на предпринятые шаги, есть серьёзные сомнения, что стороны в итоге придут к соглашению.

«Я не уверен, что они когда бы то ни было дойдут до этого», — подчеркнул американский лидер.

Ранее президент США Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом назвал неприемлемым и опасным вариант наземной операции в Иране, предупредив о крайне пагубных последствиях для всего международного сообщества. Помощник лидера Юрий Ушаков пояснил: Путин предупредил, что повторное применение силы США и Израилем, особенно если дело дойдёт до наземной операции, обернётся тяжелейшими последствиями для всех — от Ирана и соседних стран до глобальной безопасности в целом.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше