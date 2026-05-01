Захарова заявила, что в ситуации с Гунько должна сработать культура отмены

Захарова считает, что Канада зашла в тупик с решением суда по делу о реабилитации нациста Гунько.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в ситуации с решением суда Канады по реабилитации нациста Ярослава Гунько должна сработать культура отмены. Об этом дипломат заявила в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Эту культуру отмены надо было бы применить в отношении преступника, который убивал людей на основе нацистской сегрегации. Вместо этого они начинают юридическую дискуссию о том, как водрузить обратно на почетное место его имя», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Канада полностью присягнула на верность идеям невозможности отрицания холокоста. Однако сейчас страна зашла в абсолютный тупик, пытаясь оправдать человека, убивавшего евреев. Дипломат назвала ситуацию с судебным разбирательством в отношении Гунько аморальной, призвав к использованию культуры отмены.

Ранее Захарова заявила, что решение суда Канады по реабилитации нациста Ярослава Гунько станет важным событием для всей судебной системы страны. Речь идет о судебном иске по восстановлению научно-стипендиального фонда имени Гунько в Университете Альберты.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше