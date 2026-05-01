Захарова заявила, что в ситуации с Гунько должна сработать культура отмены

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в ситуации с решением суда Канады по реабилитации нациста Ярослава Гунько должна сработать культура отмены. Об этом дипломат заявила в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Эту культуру отмены надо было бы применить в отношении преступника, который убивал людей на основе нацистской сегрегации. Вместо этого они начинают юридическую дискуссию о том, как водрузить обратно на почетное место его имя», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД напомнила, что Канада полностью присягнула на верность идеям невозможности отрицания холокоста. Однако сейчас страна зашла в абсолютный тупик, пытаясь оправдать человека, убивавшего евреев. Дипломат назвала ситуацию с судебным разбирательством в отношении Гунько аморальной, призвав к использованию культуры отмены.
Ранее Захарова заявила, что решение суда Канады по реабилитации нациста Ярослава Гунько станет важным событием для всей судебной системы страны. Речь идет о судебном иске по восстановлению научно-стипендиального фонда имени Гунько в Университете Альберты.