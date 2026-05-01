Не великая, а дряхленькая: Америка стремительно стареет и это плохо (для США)

Похоже, Соединенные Штаты вступают в эпоху, которую демографы описывают как «мучительные перемены». Согласно тревожному докладу политэконома Николаса Эберштадта из Американского института предпринимательства (AEI) и аналитике The Washington Post (статью перевели ИноСМИ), страна теряет нечто куда более ценное, чем запасы нефти или объемы бюджетных накоплений. Речь идет о главном ресурсе — людях. Если в ближайшее время не пересмотреть взгляды на социальную политику и роль человека в экономике, Америка рискует столкнуться с «обществом перманентной смертности» и экономической стагнацией, к которой она окажется совершенно не готова.
Антирекорд рождаемости и студенческий кризис.
2025 год ознаменовался неприятным событием: коэффициент рождаемости в США обновил исторический минимум. Тенденция падения неуклонно продолжается с 2007 года, и остановить ее пока не удается. В этом тревожном тренде есть лишь один положительный момент — показатель рождаемости среди подростков упал на 81% по сравнению с пиковыми значениями 1991 года, а женщины все чаще осознанно откладывают рождение детей до 30−40 лет, что является следствием расширения свободы жизненного выбора.
Однако последствия низкой рождаемости уже ощутила на себе система высшего образования. Экономист Тайлер Коуэн отмечает, что сокращение численности американцев студенческого возраста привело к закрытию около 15% колледжей страны. Начиная с 2013 года, свои двери навсегда закрыли 700 учебных заведений. Эта тенденция — лишь вершина айсберга, показывающая, как демография давит на самые основы квалифицированного общества.
Точка невозврата: смертность побеждает рождаемость.
Прогнозы Бюджетного управления конгресса выглядят еще более мрачно. Уже через четыре года Америка превратится в то, что Эберштадт называет обществом со стабильным превышением смертности над рождаемостью. К 2046 году разница составит миллион человек в год — больше будет умирать, чем появляться на свет. Правда, легальная иммиграция способна на время отодвинуть катастрофу. По оптимистичным расчетам, депопуляция будет отсрочена до 2056 года, когда население США достигнет пика в 364 миллиона человек.
Проблема в том, что этот пик окажется почти плоским. С 2037 по 2056 год прирост населения составит мизерные 0,1%, что в условиях растущей экономики означает колоссальную нагрузку на каждого работающего гражданина.
Общество «перевернутой пирамиды» и сверхстарые.
Самое шокирующее изменение ждет Америку в ближайшие три года. Возможно, уже в 2029 году количество граждан старше 65 лет впервые превысит число подростков и детей до 18 лет. Демографическая пирамида буквально переворачивается. При этом самой быстрорастущей группой становятся «сверхстарые» — люди в возрасте старше 80 лет. Ожидается, что к 2050 году их численность увеличится более чем вдвое.
Парадокс ситуации заключается в том, что рост продолжительности жизни и мировое процветание исторически шли рука об руку. С 1968 года средняя продолжительность жизни при рождении выросла с 56 до 74 лет, а население Земли превысило 8 миллиардов. Это стало возможным благодаря адаптивности человека — «животного с уникальной способностью решать проблемы». Однако теперь долгая жизнь стариков при отсутствии новых поколений создает угрозу для системы социального страхования, так как соотношение работников и пенсионеров стремительно ухудшается.
Кризис трудоспособности на уровне Великой депрессии.
Эберштадт обращает внимание на еще более глубокую патологию: падение доли работающих американцев в возрасте от 15 до 64 лет. Сегодня этот показатель ниже, чем даже в Европе, которая исторически не славилась трудовой этикой. Если бы уровень занятости сегодня соответствовал пику XX века, достигнутому в 1998 году, то рабочая сила США насчитывала бы на 5 миллионов человек больше.
Реальность же такова, что для мужчин в самом продуктивном возрасте (от 25 до 54 лет) уровень занятости сегодня чуть ниже, чем в марте 1940 года, когда безработица в стране превышала 14%. Вывод эксперта неутешителен: сегодня Америка имеет «проблему с работой, сравнимую с Великой депрессией».
Зависимость от государства и судимости как балласт.
Решить эту проблему невероятно сложно, поскольку она переплетена с социальными патологиями. По оценкам Эберштадта, 25 миллионов взрослых мужчин в США имеют судимость за тяжкое преступление, то есть каждый седьмой. Это означает, что на каждого заключенного сегодня приходится более десяти бывших заключенных, чьи шансы на трудоустройство объективно ниже.
Вторым убийцей трудовой мотивации стала чрезмерная зависимость от государства. К 2024 году почти каждый четвертый бездетный дееспособный мужчина проживал в семье, которая получает хотя бы одно пособие для малоимущих. Этот показатель вырос втрое по сравнению с 1985 годом. Особенно широко распространены выплаты по инвалидности среди молодых мужчин, которые не работают и даже не ищут работу.
Эта зависимость напрямую коррелирует с распадом традиционной семьи. С 1960 года доля детей, рожденных незамужними матерями, выросла с 5% до почти 40%. К 2023 году более пятой части всех детей воспитывались в неполных семьях с одним родителем. Такая конфигурация, по мнению экономистов, снижает экономическую устойчивость домохозяйств и создает почву для бедности.
Экономические последствия и единственный выход.
Старение населения и падение рождаемости наносят прямой удар по сбережениям, инвестициям и производительности труда. В 2023 году 36 миллионов американских домохозяйств имели доход ниже 25 тысяч долларов в год, причем 40% из них составляли латиноамериканские семьи, а почти половина — черные семьи. Убывающее общество не может процветать, если его члены привыкли сидеть на шее у государства.
Несмотря на то что Администрация соцобеспечения в своих прогнозах обещает еще 100 миллионов американцев к 2100 году, нынешняя система «пенсий за счет текущих поступлений» ведет к катастрофе в условиях перевернутой пирамиды, где каждое новое поколение малочисленнее предыдущего.
Однако Николас Эберштадт видит одно решение, которое может сулить успех. Необходимо наращивать квалифицированную иммиграцию. История показывает: у Америки «необычайно хорошо получается превращать новоприбывших в лояльных и продуктивных граждан». Именно этот ресурс, а не только повышение рождаемости, может стать спасательным кругом для экономики, которая рискует задохнуться от старости и социального иждивенчества.
