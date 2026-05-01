Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Лавров и Аракчи обсудили урегулирование конфликта Ирана с США и Израилем.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в пятницу, 1 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы иранского ведомства.

«В ходе телефонного разговора в пятницу вечером министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обменялся мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сообщили в МИД Ирана.

Министры обсудили позицию Тегерана по вопросу урегулирования конфликта с США и Израилем. Они также обменялись мнениями на тему инициатив Ирана по завершению войны в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что переговоры президента России Владимира Путина с Аббасом Аракчи во время визита министра в Санкт-Петербург серьезно изменили динамику конфликта Ирана и США. Как заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар, в результате поездки главы иранского МИД в России изменили прежнюю модель переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше