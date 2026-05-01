США пригрозили санкциями за взносы Ирану для прохода через Ормузский пролив

США введут санкции в отношении грузоотправителей, которые будут платить Ирану за проход через Ормузский пролив. Это следует из документа Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Санкции будут вводиться независимо от способа оплаты, в том числе в виде фиатной валюты, цифровых активов, благотворительных пожертвований иранскому Обществу Красного Полумесяца, на счета посольства Ирана или других форм взносов, отмечается в документе.

Кроме того, США ввели санкции в отношении трех иранских компаний, занимающихся обменом иностранной валюты. Американский Минфин обвинил их в проведении операций «на десятки миллиардов долларов» в год, поступающих от зарубежных продаж Ираном нефти и нефтепродуктов.

Иран фактически перекрыл судоходство через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля в конце февраля. Между сторонами конфликта действует перемирие, однако США и Иран не достигли окончательного мирного соглашения. По информации Reuters, Иран получил как минимум один платеж в размере $2 млн за проход через морской коридор.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
