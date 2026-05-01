США пригрозили санкциями за взносы Ирану для прохода через Ормузский пролив

Иран фактически перекрыл судоходство через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля в конце февраля. Между сторонами конфликта действует перемирие, однако США и Иран не достигли окончательного мирного соглашения. По информации Reuters, Иран получил как минимум один платеж в размере $2 млн за проход через морской коридор.