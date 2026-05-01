Немцы на митинге потребовали отставки Мерца

В центре Берлина 1 мая прошла масштабная акция протеста, участники которой потребовали немедленной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Как сообщают «Известия», тысячи граждан ФРГ перекрыли проезжую часть, скандируя лозунги и демонстрируя плакаты с антимилитаристской символикой.

В центре Берлина 1 мая прошла масштабная акция протеста, участники которой потребовали немедленной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Как сообщают «Известия», тысячи граждан ФРГ перекрыли проезжую часть, скандируя лозунги и демонстрируя плакаты с антимилитаристской символикой. Митинг, сопровождавшийся громкой музыкой и массовым пением, стал одним из самых многолюдных в столице за последнее время. Участники шествия держали путь к канцелярии, чтобы вручить главе правительства подготовленное обращение.

Один из активистов в беседе с журналистами рассказал, что протестующие заранее составили петицию, которая к настоящему моменту набрала 125 тысяч подписей. По словам мужчины, основной целью манифестантов является не только передача документа, но и привлечение более пристального внимания медиа к своим требованиям. Он отметил, что ведущие общественные телерадиокомпании игнорируют позицию граждан, поэтому участникам акции приходится самостоятельно работать с информационным полем. «Нам нужно приложить гораздо больше усилий», — подчеркнул активист, комментируя стратегию протеста.

Это не первое массовое выступление против политики Мерца за последнее время. Напомним, 24 апреля «Известия» уже публиковали кадры с протеста у здания Христианско-демократического союза, где сотни людей выражали недовольство энергетическим курсом властей. Тогда один из демонстрантов по имени Штефен не исключил наступления так называемой энергетической революции в случае дальнейшего игнорирования требований населения.

Добавим, что Фридрих Мерц стал канцлером Германии после исторического голосования в бундестаге, когда глава правительства был избран лишь со второй попытки. Нынешние демонстрации демонстрируют раскол в обществе, связанный как с внутренней, так и с внешнеполитической линией кабинета.

Не капут, но вполне себе ахтунг: немецкие фабрики закрываются, оставляя десятки тысяч специалистов без работы.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
