Немцы на митинге потребовали отставки Мерца

Один из активистов в беседе с журналистами рассказал, что протестующие заранее составили петицию, которая к настоящему моменту набрала 125 тысяч подписей. По словам мужчины, основной целью манифестантов является не только передача документа, но и привлечение более пристального внимания медиа к своим требованиям. Он отметил, что ведущие общественные телерадиокомпании игнорируют позицию граждан, поэтому участникам акции приходится самостоятельно работать с информационным полем. «Нам нужно приложить гораздо больше усилий», — подчеркнул активист, комментируя стратегию протеста.