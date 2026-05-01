Трамп заявил о недовольстве предложением Ирана по урегулированию

«Они хотят заключить сделку, но меня это не устраивает. Посмотрим, что будет дальше. Иран хочет договориться, потому что у него, по сути, не осталось военного потенциала. И они хотят сделку, но я ею не доволен», — заявил Трамп.
По его словам, Тегеран выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться.
Трамп отметил, что США продолжают взаимодействие с Пакистаном и ведут переговоры, в том числе по телефону.
Президент также выразил сомнение в успешности переговоров, указав на серьезные разногласия внутри иранского руководства и его раздробленность, несмотря на общее стремление сторон к заключению сделки.
Тегеран передал Вашингтону ответ на поправки США к проекту возможного мирного соглашения, сообщил в пятницу, 1 мая, журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Передача послания, по его данным, состоялась при посредничестве Пакистана.
Иранское агентство IRNA также сообщило о передаче ответа, уточнив, что это произошло вечером 30 апреля.
Ранее Axios писал, что Тегеран через пакистанских посредников направил США предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива для судоходства, продление режима прекращения огня или его долгосрочное закрепление либо окончательное завершение конфликта. Вопросы, связанные с прекращением обогащения урана, при этом предлагалось отложить.
По данным Reuters со ссылкой на американского чиновника, Трамп остался недоволен инициативой, поскольку она не затрагивает ключевой для Вашингтона вопрос иранской ядерной программы.
На фоне затянувшихся переговоров Axios ранее сообщало, что Центральное командование США (CENTCOM) разработало план «короткой, но мощной» серии ударов по Ирану, однако окончательные решения по силовому сценарию пока не приняты, и он остается среди рассматриваемых вариантов.