Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместный удар по боевикам

Вооружённые силы Мали, Нигера и Буркина-Фасо провели совместную операцию на севере Мали, нанеся удары по позициям боевиков. Об этом сообщил саудовский спутниковый телеканал «Аль-Арабия».

«Мали, Нигер и Буркина-Фасо нанесли совместные массированные авиаудары по позициям вооружённых экстремистов на севере Мали», — говорится в сообщении.

Другие подробности операции, включая количество задействованных самолётов и потери среди боевиков, пока не приводятся. Однако сам факт координации трёх африканских стран свидетельствует о консолидации усилий в борьбе с экстремизмом в регионе Сахеля.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в составе Африканского корпуса отражают крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада в Мали. По предварительным оценкам, боевики собрали свыше двух тысяч человек для одновременного удара по четырём городам. Президент Мали Ассими Гоита обратился к нации, заявив, что власти полностью контролируют обстановку в стране. Операция против радикалов продолжится до их полного уничтожения. Он высоко оценил роль России в обеспечении безопасности региона и призвал не поддаваться попыткам расколоть общество.

