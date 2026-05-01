Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в составе Африканского корпуса отражают крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада в Мали. По предварительным оценкам, боевики собрали свыше двух тысяч человек для одновременного удара по четырём городам. Президент Мали Ассими Гоита обратился к нации, заявив, что власти полностью контролируют обстановку в стране. Операция против радикалов продолжится до их полного уничтожения. Он высоко оценил роль России в обеспечении безопасности региона и призвал не поддаваться попыткам расколоть общество.