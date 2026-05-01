Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Господа Лавров и Аракчи обсудили перспективы «полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, включая обеспечение свободы судоходства и урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы». Российская сторона подтвердила готовность содействовать дипломатическому процессу, отмечается в заявлении.

Судоходство в Ормузском проливе ограничено с начала конфликта на Ближнем Востоке. С 8 апреля между Ираном и США действует перемирие, однако США по-прежнему блокируют иранские порты, а Иран требует плату за проход судов по морскому коридору. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен последним мирным предложением Ирана.

