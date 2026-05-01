Белый дом сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном законченной

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Белый дом оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной.
«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в послании, направленном американским президентом Дональдом Трампом спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону. Аналогичное письмо американский лидер направил и Чаку Грассли, который председательствует в Сенате Конгресса в отсутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса. По Конституции США вице-президент является главой верхней палаты Конгресса.
Трамп напомнил руководству Сената и Палаты представителей, что 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. «Затем режим прекращения огня был продлен. Силы Соединенных Штатов и Ирана не обстреливали друг друга с 7 апреля 2026 года», — отметил президент.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.