Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном законченной

Силы США и исламской республики «не обстреливали друг друга с 7 апреля», отметил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Белый дом оповестил Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана законченной.

«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в послании, направленном американским президентом Дональдом Трампом спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону. Аналогичное письмо американский лидер направил и Чаку Грассли, который председательствует в Сенате Конгресса в отсутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса. По Конституции США вице-президент является главой верхней палаты Конгресса.

Трамп напомнил руководству Сената и Палаты представителей, что 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. «Затем режим прекращения огня был продлен. Силы Соединенных Штатов и Ирана не обстреливали друг друга с 7 апреля 2026 года», — отметил президент.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
