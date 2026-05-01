«УП» опубликовала вторую часть «пленок Миндича»

Запись разговоров между бизнесменом Василием Веселым и Александром Цукерманом, ставшим после национализации украинского Sense Bank советником его руководителя, попала в Сеть. Материалы опубликовала «Украинская правда».
Как отмечает, «Фокус.ua», записи указывают на вероятное влияние группы лиц, связанных с бывшим главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и предпринимателем Тимуром Миндичем, на государственный Sense Bank и предприятие «Карпатнефтехим». До 1 декабря 2022 года банк носил название «Альфа-банк Украина», среди владельцев которого были бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен (в июле 2023 года банк был национализирован правительством Украины). В ноябре 2025 года Миндич стал фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Журналисты со ссылкой на источники среди бизнесменов утверждают, что Веселый мог выступать неформальным куратором банка от офиса президента, а ключевые решения якобы принимались с его участием. В публикации также приводится обсуждение формирования наблюдательного совета банка: по версии «УП», часть его членов должна была быть «подконтрольной» группе.
Речь идет о разговоре от 9 мая 2025 года, в котором Веселый называл кандидатов в совет. В середине июня правительство утвердило назначение этих лиц. «УП» рассматривает это совпадение как один из ключевых эпизодов, указывающих на возможное влияние на управление банком.
Также издание утверждает, что через связи с Ермаком фигуранты могли получить доступ к активам крупнейшего нефтехимического предприятия Украины «Карпатнефтехим».
Ранее на этой неделе «УП» опубликовала записи разговоров с участием секретаря СНБО Украины, экс-министра обороны Рустема Умерова и других высокопоставленных лиц.
Согласно публикации, Миндич обсуждал с Умеровым кадровые назначения, включая возможное назначение его послом в США и перевод премьера Дениса Шмыгаля в Минобороны. В беседах также упоминалась компания Fire Point и проекты дальнобойного вооружения — дроны и ракеты. По данным расследования, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяло возможное завышение стоимости и объемов поставок по госконтрактам.
В других записях Миндич обсуждает с экс-помощником президента Украины Сергеем Шефиром источники средств для залога бывшего украинского вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в коррупции. Также в разговорах фигурируют украинские политики и бизнесмены.
Отдельные фрагменты касаются бытовых и строительных вопросов, при этом издание допускает, что речь может идти о недвижимости в поселке Козин под Киевом, где, по данным источников, расположены дома ряда украинских чиновников.
10 ноября 2025 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе операции «Мидас» раскрыли коррупционную схему в области энергетики. По данным ведомств, участники схемы присвоили не менее $100 млн. Следствие называет Миндича организатором схемы. Он уехал с Украины за несколько часов до начала обысков.
