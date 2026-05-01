Чехия разрешила пролет самолета премьера Словакии Фицо в Москву

ПРАГА, 1 мая — РИА Новости. Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо, направляющегося в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу пресс-секретарь чешского МИД Адам Черго.
«Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролёт, и оно было выдано без задержки. Утверждения о запрете ложны», — приводит портал Novinky слова пресс-секретаря.
Фицо ранее сообщил, что примет участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Москве 9 мая.
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.Читать дальше