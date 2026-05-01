Трамп сообщил Конгрессу о завершении конфликта с Ираном

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Американская и иранская делегации провели один раунд переговоров в Пакистане, который не привел к окончательному мирному соглашению. По словам Дональда Трампа, стороны продолжают контакты по телефону. При этом последнее мирное предложение Ирана американский президент отверг.