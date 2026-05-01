Чехия разрешила Фицо пролететь через свою территорию для визита в Россию

Эстония, Латвия и Литва, как и годом ранее, отказались пропустить самолет Фицо через свое воздушное пространство. Словацкий политик, комментируя это, заявил, что найдет другой маршрут. Он также выразил надежду, что сможет возложить цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве.