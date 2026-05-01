Чехия разрешила Фицо пролететь через свою территорию для визита в Россию

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на получение разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», — сказал он.
О своем намерении приехать в Россию 9 мая Фицо сообщил в начале апреля. Премьер-министр Словакии был в числе глав государств, которые посетили Москву в День Победы в 2025 году.
Эстония, Латвия и Литва, как и годом ранее, отказались пропустить самолет Фицо через свое воздушное пространство. Словацкий политик, комментируя это, заявил, что найдет другой маршрут. Он также выразил надежду, что сможет возложить цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве.
В 2025 году Фицо летел в Москву по маршруту, который проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ребячеством со знаком минус» и «дуростью» попытки помешать Фицо посетить парад Победы.
В апреле помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что посетить Москву по случаю празднования Дня Победы намерены ряд зарубежных лидеров. В Кремле обещали назвать их позднее.
