Чехия разрешила Фицо пролететь через свою территорию для визита в Россию

Запрос на перелет со стороны Словакии был удовлетворен без промедления, заявил пресс-секретарь МИД Чехии. Ранее Эстония, Латвия и Литва отказались пропустить самолет Фицо через свое воздушное пространство для визита в Россию.

Источник: РБК

Чехия выдала решение на пролет через свое воздушное пространство самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который посетит Москву по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Чёргё, передало издание Novinky.

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на получение разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», — сказал он.

О своем намерении приехать в Россию 9 мая Фицо сообщил в начале апреля. Премьер-министр Словакии был в числе глав государств, которые посетили Москву в День Победы в 2025 году.

Эстония, Латвия и Литва, как и годом ранее, отказались пропустить самолет Фицо через свое воздушное пространство. Словацкий политик, комментируя это, заявил, что найдет другой маршрут. Он также выразил надежду, что сможет возложить цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве.

В 2025 году Фицо летел в Москву по маршруту, который проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ребячеством со знаком минус» и «дуростью» попытки помешать Фицо посетить парад Победы.

В апреле помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил, что посетить Москву по случаю празднования Дня Победы намерены ряд зарубежных лидеров. В Кремле обещали назвать их позднее.

