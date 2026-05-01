КСИР: порядок управления Персидским заливом установит Хаменеи

Командование ВМС Корпуса стражей исламской революции подчеркнуло, что силы превратят эту водную территорию «в источник средств к существованию» иранского народа, а также «в источник безопасности и процветания региона».

Источник: Reuters

ТУНИС, 1 мая. /ТАСС/. Новый порядок управления Персидским заливом будет установлен верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом сообщило командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», — приводит заявление агентство Tasnim. Командование подчеркнуло, что ВМС КСИР будут контролировать «почти 2 тыс. км иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива» и превратят эту водную территорию «в источник средств к существованию» иранского народа, а также «в источник безопасности и процветания региона».

