Фицо: Воины Красной армии обеспечили Словакии 81 год мира и спокойствия

Ранее Роберт Фицо заявлял, что Литва, Латвия и Эстония запретили его самолёту лететь в Москву, а Польша, по словам её главы МИД, отказала формально. Теперь словацкий премьер, скорее всего, поедет в Москву на День Победы на машине. Он также сообщил о готовности участвовать в памятных мероприятиях 9 мая и рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным.