Белый дом уведомил Конгресс о завершении военной операции в Иране

Белый дом направил уведомление в Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана завершённой. Соответствующее послание подписал американский президент Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в документе, адресованном спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Напомним, что во время сегодняшнего общения с журналистами Дональд Трамп заявил, что не станет просить у Конгресса разрешения продолжить военную операцию в Иране, хотя должен это сделать согласно Конституции США, когда длительность кампании превысит 60 дней. Глава Штатов объяснил свою позицию так: по его мнению, соответствующая норма противоречит духу главного закона Соединённых Штатов и вообще ей никогда не пользовались. Но похоже, что он нашёл более элегантный способ обойти это ограничение.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше