Вице-канцлер Германии поддержал Мерца после критики США

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль высказался в поддержку канцлера ФРГ Фридриха Мерца после критики со стороны США в его адрес и заявил, что Германия не нуждается в советах Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп последнее время критикует Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Трамп обвинил канцлера ФРГ в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
«Нам действительно не нужны советы от Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой беспорядок он устроил», — приводит слова Клингбайля на мероприятии в городе Бергкамен агентство DPA.
Министр финансов ФРГ также отметил, что президент США должен выступать за серьезные мирные переговоры с Ираном.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.