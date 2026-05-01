Вице-канцлер Германии поддержал Мерца после критики США

Вице-канцлер ФРГ поддержал Мерца и заявил, что Германии не нужны советы от США.

Источник: Shutterstock

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль высказался в поддержку канцлера ФРГ Фридриха Мерца после критики со стороны США в его адрес и заявил, что Германия не нуждается в советах Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп последнее время критикует Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Трамп обвинил канцлера ФРГ в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

«Нам действительно не нужны советы от Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой беспорядок он устроил», — приводит слова Клингбайля на мероприятии в городе Бергкамен агентство DPA.

Министр финансов ФРГ также отметил, что президент США должен выступать за серьезные мирные переговоры с Ираном.

Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше