Дубай отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ

На цифровой платформе департамента DLD Cube пояснили, если человек владеет недвижимостью в Дубае единолично, он может запросить вид на жительство сроком на два года. Стоимость объекта больше не имеет значения.
Ранее инвесторы должны были купить жильё минимум за 750 тысяч дирхамов ОАЭ — это около 204 тысяч долларов. Теперь это ограничение сняли.
Ранее Объединённые Арабские Эмираты ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ирак и Ливан. Правительство рекомендовало соотечественникам, которые находятся в этих странах, как можно скорее вернуться на родину.
