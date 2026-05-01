Лавров и Аракчи обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого отдельное внимание было уделено пропуску российских судов через Ормузский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Источник: Life.ru

Переговоры стали развитием встречи президента России Владимира Путина с Аббасом Аракчи, которая прошла в Санкт-Петербурге. Стороны обменялись мнениями о перспективах полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также затронули вопросы свободы судоходства и урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

В Москве подтвердили готовность всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения долгосрочного мира в регионе и поддержку предпринимаемых посреднических усилий. Российская сторона рассчитывает на устойчивые договорённости, которые обеспечат безопасное прохождение судов в зоне, где сохраняется высокая военно-политическая напряжённость.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва продолжает настаивать на незамедлительном прекращении всех боевых действий вокруг Ирана и переходе к поиску взаимоприемлемых договорённостей. Министр подчеркнул, что эта позиция остаётся неизменной и полностью соответствует заявлениям президента России, которые он делал в телефонных разговорах с лидерами Ирана, Эмиратов, а также в контактах с американскими и израильскими коллегами.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше