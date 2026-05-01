Лавров и Аракчи обсудили полное прекращение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, в ходе сегодняшнего общения с прессой президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен запрашивать у Конгресса одобрение на продолжение военной операции в Иране. Хотя согласно Конституции США, если кампания длится более 60 дней, такое разрешение необходимо, президент считает, что эта норма противоречит духу основного закона страны и, к тому же, ранее никогда не применялась.