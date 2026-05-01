Лавров и Аракчи обсудили полное прекращение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели переговоры по телефону. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе.

Источник: Life.ru

Дипломаты затронули вопросы свободного судоходства. Отдельным пунктом разговора значилось урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

В российском дипведомстве сообщили, что стороны обстоятельно обменялись мнениями о том, как добиться полного сворачивания боевых действий. Основная цель — стабилизация взрывоопасной обстановки.

Москва подтвердила поддержку текущих посреднических усилий. В МИД РФ подчеркнули готовность помогать политико-дипломатическому процессу.

Стороны настроены на достижение устойчивых договоренностей. Речь идёт об установлении долгосрочного мира в регионе.

Напомним, в ходе сегодняшнего общения с прессой президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен запрашивать у Конгресса одобрение на продолжение военной операции в Иране. Хотя согласно Конституции США, если кампания длится более 60 дней, такое разрешение необходимо, президент считает, что эта норма противоречит духу основного закона страны и, к тому же, ранее никогда не применялась.

Однако после этого Белый дом неожиданно уведомил Конгресс США о завершении военной операции в Иране. Трамп подписал этот документ.

К концу апреля 2026 года конфликт США и Израиля против Ирана перешёл в затяжной кризис. Блокировка Ормузского пролива обрушила морской трафик и взвинтила мировые цены на нефть. Объявленное перемирие сорвалось, и США ввели морскую блокаду иранских портов, рассматривая новые удары. Ситуация нанесла тяжёлый урон глобальной экономике.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше