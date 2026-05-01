Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что украинский лидер Владимир Зеленский «давно предал всех», включая своего деда и граждан, поддержавших его на выборах. Соответствующее заявление она сделала в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Зеленский давно предал всех. И своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. Он не скрывает этого, он бравирует этим», — сказала Захарова.
Дипломат напомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал сохранить русский язык, что, как считает Захарова, стало одной из причин его поддержки со стороны избирателей. Однако позже, по её утверждению, отношение к русскому языку в стране изменилось.
Захарова также указала, что сейчас на Украине за использование русского языка могут наказывать — в том числе в школах и медицинских учреждениях.