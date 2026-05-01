Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила, что Зеленский предал даже своих сторонников

Мария Захарова считает, что Владимир Зеленский «давно предал всех», включая своего деда и граждан, поддержавших его на выборах.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что украинский лидер Владимир Зеленский «давно предал всех», включая своего деда и граждан, поддержавших его на выборах. Соответствующее заявление она сделала в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Зеленский давно предал всех. И своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. Он не скрывает этого, он бравирует этим», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал сохранить русский язык, что, как считает Захарова, стало одной из причин его поддержки со стороны избирателей. Однако позже, по её утверждению, отношение к русскому языку в стране изменилось.

Захарова также указала, что сейчас на Украине за использование русского языка могут наказывать — в том числе в школах и медицинских учреждениях.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше