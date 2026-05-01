Лавров и Арагчи обсудили проход российских судов через Ормузский пролив

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Иранам Аббасом Арагчи, стороны обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
В ходе разговоры также затронули перспективы прекращения боевых действий и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе урегулирование вокруг иранской ядерной программы и обеспечение свободы судоходства в регионе.
Иранская сторона отметила поддержку посреднических усилий со стороны России. Кроме того, Москва и Тегеран подтвердили готовность содействовать достижению устойчивых договоренностей по установлению мира в регионе.
В конце апреля Арагчи встретился с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита в Санкт-Петербург. Лавров охарактеризовал переговоры как «полезные». Сам Арагчи после встречи заявил, что Иран благодарен России за солидарность и приветствует дипломатическую поддержку со стороны Москвы.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».