Лавров и Арагчи обсудили проход российских судов через Ормузский пролив

Источник: РБК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Иранам Аббасом Арагчи, стороны обсудили пропуск российских судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

В ходе разговоры также затронули перспективы прекращения боевых действий и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе урегулирование вокруг иранской ядерной программы и обеспечение свободы судоходства в регионе.

Иранская сторона отметила поддержку посреднических усилий со стороны России. Кроме того, Москва и Тегеран подтвердили готовность содействовать достижению устойчивых договоренностей по установлению мира в регионе.

В конце апреля Арагчи встретился с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита в Санкт-Петербург. Лавров охарактеризовал переговоры как «полезные». Сам Арагчи после встречи заявил, что Иран благодарен России за солидарность и приветствует дипломатическую поддержку со стороны Москвы.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше