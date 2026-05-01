В США сделали мрачное предупреждение странам Балтии о России

Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение Москвы может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.