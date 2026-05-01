Reuters: США закроют миссию по контролю за перемирием в секторе Газа

США решили закрыть Центр гражданско-военной координации в Израиле, контролировавший соблюдение перемирия с ХАМАС и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, решение связано с тупиковой ситуацией вокруг плана Дональда Трампа по Ближнему Востоку, продолжающимися ударами Израиля после перемирия и отказом ХАМАС сложить оружие.
Агентство сообщает, что функции центра перейдут к Международной стабилизационной группе под командованием США. Численность американского контингента сократится со 190 до 40 человек. Военнослужащих сменят гражданские лица из других стран.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп уведомил Конгресс США, что считает войну с Ираном законченной.