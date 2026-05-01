WSJ: Иран смягчил требования к США для урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп раскритиковал новое мирное предложение Ирана, однако отметил, что стороны продолжают диалог. С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. В апреле американская и иранская делегации провели один раунд переговоров в Пакистане, который не привел к окончательному мирному соглашению.