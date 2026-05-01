Трамп ввел новые санкции против Кубы

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Кубы за создание «угроз национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Текст документа опубликовала пресс-служба Белого дома.
В указе сказано, что ограничения направлены на «ответственных за репрессии на Кубе» и потенциально затрагивают третьи страны.
В справке Белого дома подтверждается, что указ Трампа носит чрезвычайно широкий характер и может затрагивать тех, кто попытается оказать Кубе ненадлежащую, по мнению Вашингтона, поддержку. В администрации США добавили, что документ «расширяет существующие санкции в отношении Кубы». Указ включает новые рестрикции в рамках Закона США об экономических полномочиях в случаях международных чрезвычайных положений.
Ранее стало известно, что США впервые за 10 лет провели переговоры с Кубой. Телеканала NewsNatio сообщил, что Вашингтон обсудил с Гаваной реформы экономики острова.