Трамп ввел новые санкции против Кубы

В справке Белого дома подтверждается, что указ Трампа носит чрезвычайно широкий характер и может затрагивать тех, кто попытается оказать Кубе ненадлежащую, по мнению Вашингтона, поддержку. В администрации США добавили, что документ «расширяет существующие санкции в отношении Кубы». Указ включает новые рестрикции в рамках Закона США об экономических полномочиях в случаях международных чрезвычайных положений.