Трамп ввел новые санкции против Кубы

Новые санкции США против Кубы потенциально затрагивают третьи страны.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Кубы за создание «угроз национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Текст документа опубликовала пресс-служба Белого дома.

В указе сказано, что ограничения направлены на «ответственных за репрессии на Кубе» и потенциально затрагивают третьи страны.

В справке Белого дома подтверждается, что указ Трампа носит чрезвычайно широкий характер и может затрагивать тех, кто попытается оказать Кубе ненадлежащую, по мнению Вашингтона, поддержку. В администрации США добавили, что документ «расширяет существующие санкции в отношении Кубы». Указ включает новые рестрикции в рамках Закона США об экономических полномочиях в случаях международных чрезвычайных положений.

Ранее стало известно, что США впервые за 10 лет провели переговоры с Кубой. Телеканала NewsNatio сообщил, что Вашингтон обсудил с Гаваной реформы экономики острова.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше