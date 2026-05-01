Трамп заявил, что может «покончить навсегда» с Ираном или пойти на сделку

Как стало известно позднее, он официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положения национального законодательства, регулирующего применение ВС США в конфликтах за рубежом. Исполнительная ветвь власти США обладает полномочиями применять ВС за рубежом в течение дольше чем 60 дней только с разрешения законодательной. Это гласит американский Закон о военных полномочиях от 1973 года. Между тем на 1 мая приходится 60-й день войны с Ираном, а Белый дом не испрашивал у Конгресса санкцию на продолжение участия в этом конфликте.