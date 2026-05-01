Трамп заявил, что может «покончить навсегда» с Ираном или пойти на сделку

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что он стоит перед выбором либо «покончить навсегда» с Ираном, «разнести к чертям» эту исламскую республику, либо заключить сделку с Тегераном.
Журналисты спросили американского лидера в Белом доме, какие варианты действий по Ирану очертило ему в четверг командование Вооруженных сил (ВС) США. «Разные варианты действий. Хотим ли мы просто пойти и разнести их к чертям, покончить навсегда с ними? Или же мы хотим попытаться заключить сделку? Имею в виду, в этом заключаются варианты действий», — ответил американский лидер.
Он выразил мнение, что руководство Ирана расколото, и это осложняет процесс переговоров между Вашингтоном и Тегераном. «Как вы можете понять, они представляют собой весьма разобщенное руководство. Весьма разобщенное. Они не ладят между собой, и из-за этого мы оказываемся в плохом положении», — считает президент.
На его взгляд, руководство Ирана раскололось «на две-три фракции, возможно, четыре». Все они, по версии Трампа, хотят достичь договоренности с Соединенными Штатами, но выдвигают несогласованные между собой требования. «Одни говорят одно, другие — другое», — полагает президент. «Одна группа хочет определенной сделки. Другая группа хочет [иной] определенной сделки, в том числе сторонники жесткой линии», — убежден президент США.
Как стало известно позднее, он официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положения национального законодательства, регулирующего применение ВС США в конфликтах за рубежом. Исполнительная ветвь власти США обладает полномочиями применять ВС за рубежом в течение дольше чем 60 дней только с разрешения законодательной. Это гласит американский Закон о военных полномочиях от 1973 года. Между тем на 1 мая приходится 60-й день войны с Ираном, а Белый дом не испрашивал у Конгресса санкцию на продолжение участия в этом конфликте.
Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.